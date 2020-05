Importanti indiscrezioni di mercato giungono dalla Spagna, con al centro il futuro di Miralem Pjanic. Che il giocatore stesso avrebbe già deciso. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco avrebbe comunicato a Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, la volontà di andare al Barcellona. l’ex dirigente del Milan è un suo grande estimatore e farebbe carte false per portarlo nella capitale francese, ma il desiderio di Pjanic è uno solo, vestire la maglia blaugrana. Il quotidiano, si legge, afferma anche che avrebbe già trovato l’accordo con la dirigenza catalana



LA POSIZIONE DELLA JUVE – Tra desideri e presunti accordi, c’è la Juve che ha le idee chiare sul proprio giocatore. Pjanic rappresenta un’importante pedina di mercato, che si tratti del Psg o del Barcellona. E in quest’ultimo caso, c’è una condizione necessaria che Paratici ha imposto: o Arthur verrà inserito nei tanti discorsi impostati tra i due club, oppure non se ne farà nulla.