Sport, quotidiano catalano, non ha dubbi: è tutto pronto per Pjanic al Barcellona. Cosa manca? Sostanzialmente che Arthur accetti il trasferimento, magari avallato dall'allenatore Setién. Nel frattempo, Miralem avrebbe ultimato tutte le carte e preso ogni accordo: in Spagna, parlano già di quattro anni di contratto. A ottime cifre.



VOLONTA' - Decisiva è stata proprio la volontà di Pjanic, che davanti alle proposte di Psg, Chelsea e United ha sempre preferito il blaugrana. "E' ben indirizzato, l'affare - scrive Sport -. Il bosniaco ora attende novità e che la Juve chiuda l'affare con il Barcellona". Barcellona che vuole inserire Rakitic nell'accordo, soprattutto ora che le resisteve di Arthur sembrano esser diventate decisive. Comunque, la prossima settimana potrebbe essere già decisiva.