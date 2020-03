Secondo quanto riporta il sito spagnolo Don Balon, Miralem Pjanic si sarebbe offerto al Real Madrid in quanto il suo rapporto con Cristiano Ronaldo non è idilliaco. Il centrocampista bosniaco non andrebbe d'accordo con CR7 e per questo si sarebbe offerto al club spagnolo che è in cerca di un nuovo regista. Le Merengues sono pronte ad offrire 50-55 milioni di euro per il centrocampista ex Roma che però la Juve valuta molto di più. Anche il PSG è sulle tracce di Mire che al termine della stagione può lasciare Torino.