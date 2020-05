3









La Juve ha frenato l'affare Pjanic. Per colpa dei no del brasiliano Arthur, i bianconeri rallentano e il Barcellona vede il regista bosniaco un po' più lontano. La sensazione, stando alle ultime voci, è che la trattativa sia ancora tutta da impostare. In Spagna, però, non sembrano dello stesso avviso: secondo RAC1, infatti, la Juve dopo il rifiuto di Arthur sta aprendo le porte ad altri affari. Dembélé e Vidal, prima scartati, sono finiti sotto la lente di Paratici, per un'attenta valutazione. Secondo il Mundo Deportivo, il francese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.