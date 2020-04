1









Juve e Barcellona lavorano allo scambio tra Pjanic ed Arthur. Secondo quanto riporta l'emittente RAC1, le due società sono ancora in contatto per chiudere almeno uno scambio nella prossima sessione di mercato dopo che, lo scorso gennaio, si sono scambiate i baby Marques e Matheus Pereira, il primo arrivato a Torino, il secondo volato a Barcellona. Ma il filo diretto tra le due società va avanti dalla scorsa estate quando Paratici e la dirigenza dei blaugrana provarono a lungo a scambiare Rakitic con Bernardeschi senza riuscire però a trovare la quadra economica.



NUOVA IDEA - Ora la nuova idea. Secondo la radio catalana, tuttavia, è difficile ipotizzare uno scambio alla pari tra i due calciatori vista la differenza d'età tra Pjanic e Arthur. Il primo ha 30 anni, il secondo 23 ma è stato superato nelle gerarchie dal nuovo arrivato Frankie de Jong. Al Nou Camp non è più un titolare in amovibile e a Barcellona, come a Torino, sono in cerca di scambi per rinforzare la squadra e mettere a posto il bilancio. Juve e Barça lavorano a un nuovo scambio.