Come racconta Don Balon, la Juventus avrebbe messo nel mirino Gian Piero Gasperini. Il motivo? In Spagna sostengono come Andrea Pirlo sia in seria difficoltà e che la squadra bianconera non sia esattamente felice di come stiano andando le cose. Pertanto, il tecnico della Dea sarebbe una vera e propria occasione. Per il Gasp, anche di riscatto: dopo la non felice esperienza all'Inter, una nuova big a dargli un'occasione. Staremo a vedere, chiaramente. Secondo quanto risulta a IlBianconero.com, Andrea Pirlo viaggia spedito verso un altro anno alla Continassa. Per trarre conclusioni c'è ancora tanto tempo.