Altro giorno, altro nome. E' di ieri la notizia di un intervento diretto di Cristiano Ronaldo nel mercato della Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha parlato per ben due volte con il nuovo allenatore Andrea Pirlo, che ha subito deciso di coinvolgerlo nelle manovre della squadra. Anche in quelle di mercato.



A CADENA SER - Alla radio spagnola Cadena Ser, si è discusso molto sulla notizia pubblicata da La Gazzetta dello Sport. Ecco quanto discusso dai giornalisti spagnoli all'interno della trasmissione di questa matitna: "L'ultima? Cristiano Ronaldo ha chiesto alla Juventus di prendere... Benzema! E' un'ipotesi, nulla di ufficiale. Ma sappiamo che Cristiano ha parlato due volte con Pirlo e sembra che abbia chiesto l'acquisto di Benzema. Con lui si trova alla perfezione. La Juve cerca un centravanti, si parla tanto di Milik ma come sempre è una questione di soldi. Ne chiede troppi il Napoli. E se la Juve inizierà a trattare con il Real, magari il nuovo o vecchio compagno di reparto sarà proprio Benzema. Resta difficile che accade, ma questo sembra aver chiesto Cristiano a Pirlo".