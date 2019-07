In casa Real Madrid si lavora sulle possibili cessioni sul mercato. Uno dei nomi dati in uscita è Gareth Bale. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il gallese sarebbe vicino al trasferimento nel campionato cinese. I soldi ricavati da una simile operazione verrebbero impiegati per coronare il grande sogno dei Blancos: l'acquisto di Paul Pogba. Una pessima notizia per la Juventus, che però, dal canto suo, potrebbe sfruttare a proprio favore l'interesse del Manchester United per Paulo Dybala.