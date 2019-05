Dopo una sola stagione potrebbero separarsi le strade di Mattia Perin e della Juventus. Il portiere ex Genoa sembra intenzionato a cambiare aria alla ricerca di maggiore spazio per far valere le proprie doti. Un obiettivo difficilmente realizzabile in bianconero, data la straordinaria stagione di Wojciech Szczescny, che si è imposto come titolare con una serie di prestazioni maiuscole. In ogni caso, la Juve non pare affatto sorpresa e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Jiri Pavlenka, estremo difensore ventisettenne di proprietà del Werder Brema. La trattativa potrebbe decollare qualora l’addio a Perin diventasse ufficiale.