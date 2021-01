1









Come noto, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ieri ha incontrato Andrea Agnelli alla Continassa. Sul tavolo c'era soprattutto il progetto Superlega, che accomuna Perez e Agnelli, ma secondo fichajes.com anche qualche nome di mercato: Isco e Marcelo su tutti, che piacciono ai bianconeri. Tre ore nella sede bianconera, per il numero uno dei blancos. Diretto, l'incontro con il numero uno juventino Andrea Agnelli. Un incontro politico, è stato specificato. Che però ha sfumature anche di mercato. Proprio sui nomi che sono stati fatti in Spagna.