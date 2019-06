Paul Pogba preferisce la Juventus al Real Madrid. Anche in Spagna confermano la volontà del centrocampista, che spinge per lasciare il Manchester United ed è corteggiato da bianconeri e blancos: nonostante il pressing di Zinedine Zidane, il campione del mondo è tentato dall’ipotesi di un ritorno allo Stadium e attraverso il proprio agente Mino Raiola ha dato nuove aperture a Paratici. Secondo Don Balón, per convincere lo United a cedere Pogba e superare definitivamente il Real, la Juve ha in mente diverse cessioni eccellenti: non solo Cancelo, il piano prevederebbe di sacrificare anche Douglas Costa e Paulo Dybala.