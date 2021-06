Juventus-Inter è una partita sempre molto sentita sul campo, ma potrebbe diventare anche un duello di mercato quest'estate per il possibile ritorno in Serie A di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco non ha trovato il suo posto al sole a Barcellona, e ora è pronto a lasciare la Catalogna dopo appena una stagione. Secondo il giornale spagnolo Spor Pjanic ha molto mercato in Inghilterra, coi campioni d'Europa del Chelsea in pole position, ma lui preferirebbe l'Italia. Ed ecco che, insieme alla stessa Juve che ha lasciato l'estate scorse, c'è pure l'Inter in lizza.