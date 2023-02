Masonè in uscita dal Chelsea al termine della stagione attuale. Il giocatore, stando a quanto riferisce ESPN sarebbe finito nel mirino della Juventus. Il rinnovo del giocatore inglese con i Blues sembra sempre più lontano, sia per le richieste economiche del calciatore sia per la volontà della dirigenza di siglare un contratto a lungo termine. Ecco che la Juventus potrebbe provarci.