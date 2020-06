2









Dalla Spagna hanno sganciato una bomba: la Juve pensa a Lautaro Martinez per il dopo Ronaldo. E se dovesse andare in porto, per gli ex Marotta e Conte sarebbe la beffa più grande. Se i bianconeri dovessero trovare l'accordo con l'argentino, per portarlo via all'Inter servirebbero 111 milioni, che corrispondono all'attuale clausola di rescissione dell'attaccante. In Spagna è stata diffusa quest'idea della Juve che per ora non ha ancora trovato conferme in Italia, ma la Juve sta cercando un uomo immagine anche extra campo per il dopo CR7.