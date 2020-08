Dopo Arthur-Pjanic, Juventus e Barcellona possono essere protagoniste di un nuovo scambio. Come scrivono in Spagna, infatti, Higuain può finire in blaugrana con Gerard Piqué in bianconero. L'ultima pazza idea di un mercato creativo, che coinvolge il difensore centrale, nelle scorse ore molto polemico con il Barcellona e la dirigenza.