Il 26enne difensore centrale è in scadenza con il Villarreal nel 2024 ed è in uscita già in estate, così il club bianconero si sarebbe mosso per lui. In tutti questi anni - scrive Sport - sono state tante le squadre che si sono interessate al difensore del Villarreal, ma Pau ha mostrato ampiamente l'amore per il 'sottomarino giallo' e si è ritrovato a rifiutare anche offerte multimilionarie. Ma adesso è tempo di cambiare.Ci sarebbero stati già due incontri molto favorevoli tra le parti e l'intesa sembra vicina, anche se bisognerà trovare un accordo con il Villarreal, consapevole dell'importanza dell'offerta e che stavolta non potrebbe più trattenerlo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in ​​tal senso e nell'andamento delle trattative.