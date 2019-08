Fabio Paratici vuole Juan Miranda. Ecco perché il ds della Juventus è già volato a Barcellona e, come riportano El Mundo Deportivo e l'emittente RAC1, punta a chiudere il prima possibile per il terzino 19enne dei blaugrana, mettendo sul piatto il cartellino di Daniele Rugani. Forte la concorrenza dell'Olympique Marsiglia, perché il Barcellona non sembra convinto di volerlo lasciar andare via a titolo definitivo, credendo che abbia un grosso potenziale.