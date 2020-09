1









È stato il mercato degli oltre 200 milioni del Chelsea, o anche del tumulto in casa Barcellona che ha spinto alla porta illustri personaggi del calcio come Messi, Suarez (Atletico Madrid) e Vidal (Inter), salvo poi la permanenza della Pulce. Ma anche quello dei ritorni, come quello di Gareth Bale al Tottenham e quello di Alvaro Morata alla Juventus. Ancora poco più di una settimana, e anche questa incredibile ed inedita sessione estiva avrà la sua fine, il 5 ottobre. Come riporta il portale spagnolo fichajes.net, saranno otto i calciatori che animeranno gli ultimi sussulti di questo mercato: Cavani, Callejon, Garay, Mandzukic (ex Juve), Gotze, Ben Arfa, Sturridge e Choupo-Moting.