La Juventus è alla ricerca di rinforzi importanti per la difesa del futuro. Tra i nomi sulla lista di Fabio Paratici ne spunta uno a sorpresa, accostato ai bianconeri già nelle scorse settimane. Nicolas Otamendi sembra destinato a lasciare il Manchester City e, secondo quanto riportato da Marca in Spagna, ci sarebbe anche la Vecchia Signora su di lui. Oltre alla Juventus, però, ci sono Atletico Madrid e Paris Saint-Germain alla finestra. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, anche se Otamendi, almeno per il momento, non è tra i primi nomi per la difesa del futuro.