Paul Pogba si allontana dalla Juventus. Il ritorno del centrocampista francese a Torino resta una splendida possibilità, ma, secondo quanto riportato da As in Spagna, il Real Madrid è pronto all'offerta decisiva per strapparlo ai Red Devils nei primi giorni di agosto, visto che il mercato in entrata chiuderà poi il giorno 8 in Premier League. Il Real, però, dovrà avvicinare i 150 milioni di sterline richiesti dallo United, che fin qui ha fatto muro a qualsiasi offerta dei Blancos come dei bianconeri.