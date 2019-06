La Juventus resta in pole per il ritorno di Paul Pogba a Torino. Il grande investimento per strappare Matthijs de Ligt all'Ajax, però, non aiuta il club bianconero a raccogliere i 150 milioni di euro richiesti dal Manchester United per il cartellino del centrocampista. Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, la Juventus, però, sembra disposta a un'offerta da 135 milioni per convincere i Red Devils e, forte della volontà di Pogba di tornare a Torino, spera di poter chiudere il colpo a quella cifra. Superando così i 120 milioni offerti dal Real e, di conseguenza, la concorrenza dei Blancos.