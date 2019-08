Il Barcellona spinge per Neymar. L'offerta dei blaugrana si è alzata nuovamente nella giornata di oggi, nella speranza di convincere il Paris Saint-Germain a cedere il gioiello brasiliano. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, infatti, ci sono ora 125 milioni di euro sul piatto, oltre ai cartellini di Ousmane Dembelé, che non avrebbe ancora accettato la destinazione, e Ivan Rakitic, che invece ha detto sì al trasferimento, beffando la Juventus, cui è stato accostato in questi ultimi giorni.