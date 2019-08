Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As,bianconeri starebbero cercando d inserirsi tra Barcellona e Real Madrid che non sono riusciti a trovare l'accordo né con il Real Madrid né con il Barcellona. L'offerta della Juve, scrive As, potrebbe essere di 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala che sarebbe invece valutato 100 milioni di euro. Anche fonti brasiliani parlano di un inserimento della Juve per il brasiliano Emergono anche i dettagli sul contratto che la Juve offrirebbe a Neymar: 37 milioni di euro all'anno, gli stessi che gli garantisce il PSG e 7 in più rispetto a quelli percepiti da Cristiano Ronaldo a Torino.