Arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna, che potrebbe far saltare i piani della Juventus per il futuro dell'attacco. Togliendo non soltanto uno, ma due possibili obiettivi nel ruolo di centravanti, in una trattativa a sorpresa: secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, Atletico Madrid e Barcellona starebbero pensando a uno scambio tra Alvaro Morata e Luis Suarez, nel taccuino di Fabio Paratici per sostituire Gonzalo Higuain.