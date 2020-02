Ivan Rakitic è un oggetto di mercato da tempo ambito dalla Juventus, che nella scorsa finestra di mercato aveva provato ad inserirlo in possibili scambi sull’asse Torino-Barcellona. L’arrivo di Quique Setien ha spinto il centrocampista croato a rimanere, ma in estate lo scenario può nuovamente cambiare. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’ultimo club ad avere mostrato interesse sarebbe il Siviglia, che è alla ricerca del sostituto di Ever Banega, che da giugno sarà un nuovo giocatore dell’Al Shabab (club dell’Arabia Saudita). Se Paratici vorrà nuovamente tornare a parlare con il Barcellona per Rakitic, dovrà dunque fronteggiare la concorrenza del ds ex Roma Monchi.