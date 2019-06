Il Real Madrid è pronto a soddisfare tutte le richieste di Zinedine Zidane sul mercato. Oltre 300 milioni di euro già spesi fin qui e altri obiettivi, da Neymar a Paul Pogba, nel mirino per costruire una rosa stellare. Certi colpi, però, richiedono anche cessioni importanti e, secondo quanto riportato dalla Spagna, sarebbero almeno sette i nomi eccellenti sul banco delle partenze. In particolare, tra coloro che interessano la Juventus, ci sono Gareth Bale e James Rodriguez, mentre della lista non farebbero parte altri due grandi obiettivi, Isco e Marcelo.