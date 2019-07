Le spese ingenti del mercato in entrata potrebbero indurre il Real Madrid a rivedere i propri piani, specialmente per quanto riguarda le eventuali cessioni. I Blancos, infatti, stanno pensando di lasciar partire alcuni pezzi pregiati per attutire in parte i costosi arrivi ed in parte per costruire un nuovo tesoretto da investire successivamente. Uno dei nomi in uscita è quello di Isco, accostato alla Juventus. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il giocatore sarebbe intenzionato a rimanere al Real, di comune accordo con il club madrileno.