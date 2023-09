Un retroscena emerso nei giorni scorsi e ora un secondo tentativo. La Juventus in estate sarebbe stata molto vicina a ingaggiare, con l'attaccante del Siviglia che era in procinto di approdare in bianconero prima che il club andaluso bloccasse tutto. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, è mancato davvero poco per chiudere il colpo Suso, con il calciatore che voleva lasciare Siviglia per la Juve, che dal canto suo era pronta a mettere sul piatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto. E ora, spiegano in Spagna, la Juve può ripresentarsi a gennaio, quando probabilmente il calciatore chiederà ancora una volta di essere ceduto.