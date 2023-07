La trattativa tra lae ilper Franknon sembra essere destinata a concludersi a stretto giro di posta. Nelle giornate precedenti c'erano stati dei passi importanti nell'operazione, con la Juve che si è avvicinata in maniera sensibile al giocatore, ma senza ancora mettere almeno una delle due mani sul cartellino dell'ex Milan. Si parla di un accordo tra il club Blaugrana e Madama per un prestito con obbligo di riscatto, ma stando a quanto emerge in queste ultime ore dalla Spagna, sembra che siano spuntate delle- Secondo quanto riferito dal portale iberico Sport, infatti, questa formula non convince il Barcellona, ne tantomeno Kessie, che preferirebbe una destinazione diversa. L'ivoriano attende infatti una chiamata dalla Premier, con ilche ha manifestato interesse concreto e che potrebbe andare fino in fondo. Proprio per questo, sia Kessie che il Barcellona continuano a prendere tempo, con la Juve che rischia anche di essere tagliata fuori dai giochi con il trascorrere dei minuti.