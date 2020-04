Nuove voci su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Da tempo in Spagna si parla di un possibile ritorno di CR7 alla Casa Blanca. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, qualora il portoghese decidesse di far ritorno a Madrid, Il tecnico delle Merengues Zinedine Zidane non si opporrebbe. In questo momento Ronaldo è in Portogallo, in quarantena, in compagnia della sua famiglia. Il rientro a Torino dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, in tempo per osservare 14 giorni di quarantena, e poi riprendere gli allenamenti con la Juve.