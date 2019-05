Nei giorni in cui tiene banco la caccia della Juventus al nuovo allenatore dopo l’addio a Massimiliano Allegri, dalla Spagna rimbalzano nuove voci su un possibile arrivo sulla panchina bianconera di Pep Guardiola.



L'INDISCREZIONE SU GUARDIOLA - Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, scrive su Twitter: “La stessa persona che a quei tempi mi disse che Pep Guardiola aveva raggiunto un accordo con il Manchester City (mesi prima che fosse pubblico) mi dice ora che è sulla strada per la Juve. Allora gli ho creduto, adesso mi costa di più, ma a Torino non si parla di altro”.