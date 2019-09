Non c'è solo il Paris Saint-Germain su Emre Can. Secondo le voci che rimbalzano dalla stampa spagnola, sul centrocampista tedesco - escluso nelle scelte di Sarri per la lista Champions - ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, fresco avversario europeo dei bianconeri. Il rifiuto di Emre Can al Psg in estate apre così a nuovi scenari di mercato che già da gennaio potrebbero infiammarsi.