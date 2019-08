Non c'è soltanto Jean-Clair Todibo nel mirino della Juventus da casa Barcellona in questi ultimi due giorni di mercato, che si preannunciano roventi. Secondo quanto riportato da RAC1 in Spagna, infatti, nel mirino di Fabio Paratici c'è ancora Ivan Rakitic, per il quale è stato effettuato un nuovo sondaggio, per capire la fattibilità dell'operazione. I bianconeri cercano un altro rinforzo a centrocampo, dunque, e il croato resta il primo obiettivo.