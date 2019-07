Ne ha scritto El Gol Digital, portale spagnolo che si occupa anche di calciomercato. Per gli iberici, l'Atletico Madrid starebbe pensando seriamente di poter fare un'offerta per Duvan Zapata. L'Atalanta nicchia, vuole parlare di cifre, ma chiaramente non si dispererebbe qualora il giocatore dovesse decidere di rimanere per giocarsi una Champions League praticamente storica. Ipotesi difficile, ma comunque percorribile: Zapata dovrebbe rinunciare a quel punto ai tanti milioni potenzialmente in arrivo. Non solo dei Colchoneros, ma anche della Juve. Per gli spagnoli, il centravanti colombiano è infatti pure nel mirino dei bianconeri. Altro che Icardi, insomma.