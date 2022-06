Oltre alle trattative che potrebbero portare Paul Pogba e Angel Di Maria in bianconero, i dirigenti della Juve sono alle prese anche con altre situazioni di mercato che potrebbero dare una nuova identità alla squadra allenata da Max Allegri. Tra i vari nomi messi sotto osservazione, c'è anche quello del centrale dell'Udinese Molina, sul quale però c'è una concorrenza agguerrita. Stando a quanto riportato anche da Mundo Deportivo infatti, pure il Barcellona di Xavi sarebbe sulle tracce dell'argentino, provandosi ad inserire in extremis come fatto anche per il Fideo.