La mancata cessione di Adrienalnon paralizza il mercato della. Come riportato dal media spagnolo Relevo, infatti, il club bianconero non abbandona la pista, centrocampista indicato da Massimiliano Allegri come obiettivo primario per la linea mediana. Juventus e Paris Saint-Germain, quindi, continuano a trattare per trovare una quadra su formula e cifre.