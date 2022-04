Antonio Rudiger è a un passo dal Real Madrid. Un nuovo difensore centrale in arrivo in Spagna, dove firmerà a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Chelsea. Decisiva la volontà del calciatore e la riduzione delle sue richieste economiche, che hanno sbloccato totalmente l'affare. La firma è vicina, lo riporta As, che spiega come firmerà fino al 2026. Il Real andrà a Londra con i suoi medici per fargli svolgere le visite di rito.