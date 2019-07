Sfugge uno dei grandi obiettivi della Juventus per sostituire Joao Cancelo sulla fascia destra. Kieran Trippier era uno dei nomi più caldi in casa bianconera per prendere il posto del terzino portoghese, ma l'Atletico Madrid ha superato la concorrenza e ora è pronto a chiudere il colpo. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, infatti, Trippier è pronto a firmare un quadriennale con i colchoneros nelle prossime ore, dopo aver concluso le consuete visite mediche. E la Juventus ha un'alternativa in meno per Cancelo.