Il futuro di Neymar è sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Il gioiello brasiliano ha tutta l'intenzione di lasciare la Francia e, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, nella sua testa c'è soltanto il ritorno al Barcellona. Nasser Al-Khelaifi chiede almeno 300 milioni di euro per il suo cartellino e non ha intenzione di fare sconti, dopo averlo pagato 222 milioni nell'estate del 2017. La data clou per il futuro di Neymar è il prossimo 11 agosto, quando il PSG farà il suo esordio stagionale contro il Nimes.