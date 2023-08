Avrebbe dell'incredibile quello che sta emergendo dalla Spagna in queste ore e che vedrebbe coinvolto per l'ennesima volta il brasiliano Neymar. Questa volta però si tratta esclusivamente di mercato, perchè stando a quanto riportato da El Chiringuito Tv, la stella del Psg avrebbe dato il suo consenso a fare ritorno al Barcellona, dove firmerà un biennale da 13 milioni a stagione, con opzione per il terzo.