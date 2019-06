Sembra tutto pronto per l'incredibile ritorno in Catalogna per Neymar. L'attaccante brasiliano ha vissuto due stagioni poco redditizie al Paris Saint-Germain e vorrebbe rilanciarsi al Barcellona, il club che lo ha consacrato nel calcio europeo. Addirittura il giocatore sarebbe disposto a riconoscere pubblicamente il proprio errore di valutazione nell'accettare il trasferimento a Parigi. Lo riporta Sport. La trattativa per riportare Neymar al Barça prosegue e potrebbe seriamente portare Philippe Coutinho al PSG. Il giocatore era uno dei nomi accostati alla Juventus, anche se i bianconeri non hanno mai avanzato una vera e propria offerta.