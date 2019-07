Il 'Bombazo' è servito. E alimenta le voci su Neymar Junior alla Juventus. I bianconeri continuerebbero a lavorare per il fuoriclasse brasiliano, almeno così racconta Don Balon. Il portale spagnolo insiste sulla destinazione italiana per il numero dieci del Psg: alla base di questa possibilità (forte) ci sarebbe una ghiotta chance di scambio tra lo stesso Neymar e Dybala. I DETTAGLI - Dunque, Dybala a Parigi e Neymar a Torino. E i sogni viaggiano fortissimi. Così come fortissimo è il desiderio di O Ney di lasciare l'ombra della Torre Eiffel per riprendersi un ruolo da protagonista in una squadra che gli possa dare concrete chance di vittoria europea. Il Paris, chiaramente, non ha intenzione di svendere il giocatore: con Dybala - che interessa parecchio - messo da una parte, resta un'ulteriore richiesta di conguaglio da 80 milioni. Soldi che la Juve, concretamente, per ora farebbe fatica a reperire. In ogni caso, un ruolo decisivo l'avrebbe giocato Douglas Costa: forte di una grande amicizia con Neymar, il connazionale l'avrebbe convinto a sposare la causa della Signora.