Neymar vuole solo il Barcellona. Secondo quanto riporta El Confidencial, il brasiliano è pronto anche a rinunciare a 40 milioni di euro. Pur di tornare in Spagna, l'attaccante del PSG sarebbe disposto a ritirare la denuncia ai blaugrana per il bonus legato alla firma del rinnovo non corrispostogli dal club. Nei giorni scorsi l'attaccante del PSG è tornato proprio a Barcellona dove ha partecipato a una festa con gli ex compagni Messi e Suarez.