Il Barcellona tornerà alla carica per Neymar nell'estate del 2020. Dopo l'assalto fallito al gioiello brasiliano del Paris Saint-Germain, per il quale si prospetta una stagione da separato in casa a Parigi, i blaugrana sono pronti a chiudere il colpo tra un anno, o addirittura nel prossimo mercato invernale. E chissà che, per allora, ci possa essere un nuovo accostamento di Neymar alla Juventus, come indicato dalla Spagna in queste ultime settimane. Lo riporta Sport.