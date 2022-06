Un vero e proprio "bombazo", ossia una grande notizia, così come riportano in Spagna. Neymar si è offerto alla Juventus. Le voci di qualche giorno fa, circolate anche in Italia, trovano una sponda dal quotidiano catalano Sport, che sottolinea come i bianconeri stiano seguendo con attenzione la pista che porterebbe al brasiliano.



LO VUOLE ALLEGRI - Per Sport, soprattutto, Allegri ha chiesto in prima persona di acquistare il giocatore, ora la palla passa ai bianconeri, che dovranno far quadrare la situazione economica. Al momento, per Sport, la situazione di Neymar è decisamente incerta, nessuno sa nel club francese cosa possa accadere. Ed è probabile che proprio O'Ney sia il sacrificio per la permanenza di Mbappé. Se ne riparlerà, e stavolta con Jorge Mendes. Dopo Ronaldo, può esserci margine per un altro grande acquisto. E in Spagna ne sono sicuri.