La Juventus ha abbandonato la suggestione Neymar. Dopo averla appena assaggiata, nelle scorse settimane, i bianconeri non hanno intenzione di fare un passo in più. Così, dopo i no della Juventus e quello dello United - e viste le tiepide intenzioni del Barcellona in merito - ecco che spunta l'unica vera pretendente per il brasiliano.



OFFERTONA - Come riporta Sport, il Real Madrid ha studiato l'offerta giusta per portare O' Ney in blancos. Sul piatto ci sono tanti milioni ed un Pallone d'Oro: 120 più Modric ​sembra essere la proposta del Real, secondo quanto riportato dalla Spagna. Così, mentre i rivali del Barcellona cercano una sistemazione per Coutinho prima di tentare eventualmente l'assalto per Neymar, il Real Madrid fa un balzo in avanti nelle quotazioni, con un offerta, come sottolineato, veramente importante.



PARIGI - Dal Psg hanno fatto muro alle richieste del brasiliano che, però, sembra a tutti gli effetti un separato in casa. Alle prese con un infortunio, Neymar non ha giocato nessuna amichevole con il proprio club, ma, al contrario, ha sfruttato l'affollamento di top club in Asia per cominciare a sondare il terreno del trasferimento. Ora, con il mercato che entra nella sua ultima fase, il tempo stringe.