"Ronaldo dà il via libera per Neymar alla Juventus", secondo quanto riporta Mundo Deportivo, CR7 ha dato il via libera per il trasferimento di Neymar in bianconero. "Il feeling tra i due è ottimo, c'è grande stima a livello sportivo e personale", scrive il quotidiano catalano nella sua versione on-line. "Ronaldo crede che Neymar possa migliorare molto l'attacco della Juventus, facendo fare il salto di qualità alla squadra, specialmente in Champions League". Il rapporto tra i due si è rafforzato anche grazie agli spot girati a Torino nel mese di aprile. INCONTRO - Sempre secondo MD, Pini Zahavi, intermediario dell'operazione, incontrerà i dirigenti della Juventus in Cina questa settimana. Se confermato, non ci sarebbe nessun faccia a faccia con Fabio Paratici che è volato a Milano per portare avanti alcune operazioni di mercato. In Cina resta invece il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. Il ritorno al Barcellona di Neymar è più complicato che mai, per questo l'entourage continua a parlare con altri club. E la Juve è in cima alle preferenze del brasiliano.