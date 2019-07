Il futuro di Neymar è un'incognita, ma ci sono delle carte che possono aiutare un club o l'altro. C'è il Psg da affrontare, con il presidente Nasser al-Khelaifi che non sembra intenzionato a cedere il brasiliano e l'ha già comunicato a Josep Maria Bartomeu, numero uno del Barcellona, e principale candidata per il colpo. Ma il Barça non molla e nemmeno le altre, come dicono in Spagna. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona è consapevole della presenza di altre squadre nella lotta a Neymar, con la Juventus che sta conquistando posizioni e - secondo il quotidiano spagnolo - con il nuovo regime fiscale italiano come chiave del colpo. I calciatori, infatti, pagano molte meno tasse in Italia e Neymar potrebbe essere attratto anche da questa possibilità.