Deactivar. Che è disattivare, quindi disinnescare. Perché quella di Neymar è esattamente una bomba: pronta a esplodere, in tempo zero. Ha ormai rotto con il Paris Saint Germain, il giocatore. E vuole il Barcellona, perché lì si trova bene e lì non ha mai dimenticato l'accoglienza e soprattutto i trascorsi, pieni di vittorie e di amicizia. Solo che il Barça deve vendere, esattamente come la Juve: dopo aver inglobato i mondi di Griezmann e De Jong, ora serve tempo per le cessioni. Da qui la necessità di 'deactivar', cioè di disinnescare. Pure la Juventus, che è forte su O Ney. DALLA SPAGNA - In prima pagina, sul Mundo Deportivo, i catalani non dimenticano la possibilità che il brasiliano possa finire in maglia bianconera. Juve che ne ha parlato con il Paris Saint Germain, con quel Leonardo che ha già messo gli occhi su Paulo Dybala per un post Neymar che continua a essere posticipato, mentre la clessidra fa il suo dovere e le certezze diminuiscono. C'è margine per il grande colpo, allora? Sì e no. Conforta il fatto che i blaugrana si trovino nella stessa storia juventina: tempo al tempo, per sognare.