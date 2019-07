Leo Messi e Neymar, praticamente inseparabili. L'ottimo rapporto alla base del loro calcio, del loro periodo a Barcellona e di un possibile clamoroso ritorno. La trattativa con il PSG non è semplice, ma il club blaugrana ha un mandante speciale per questo colpo: il suo capitano argentino. E' infatti la Pulce, spiegano in Spagna, ad aver chiesto un investimento extra per Neymar, mettendola come condizione per la firma sul rinnovo con il Barça.